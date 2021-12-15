Крылов надеется, что сборная России успешно продолжит играть на Кубке Первого канала

Россияне обыграли канадцев в стартовом матче Кубка Первого канала со счетом 4:3.

"Слава богу, что победили, молодцы, очень хотели. Надеюсь, продолжение будет таким же, как и начало, все мы будем болеть за нашу сборную и желать ей только побед, - сказал Крылов. - Антураж неплохой, много зрителей. С учетом пандемии, мне кажется, атмосфера была праздничной".

Крылов прокомментировал игру хоккеистов "Авангарда" в обеих командах. "Корбен Найт отдал великолепную передачу после того, как отобрал шайбу и вытянул на себя защитника. Наши игроки старались, когда притрутся, будут еще лучше", - отметил он.

Из-за обилия игроков Национальной хоккейной лиги, внесенных в ковид-протокол, под сомнением остается их участие в Олимпиаде. "Ковид - это черный лебедь, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Молодцы, что есть несколько вариантов развития событий в стратегии. Никто не скажет, чем это закончится", - подчеркнул Крылов.