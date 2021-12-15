Манагарова: российские гандболистки не выполнили тренерскую установку в игре с норвежками

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Игроки женской сборной России по гандболу не выполнили тренерскую установку в матче четвертьфинала чемпионата мира в Испании. Такое мнение журналистам высказала игрок команды Юлия Манагарова.

Россиянки в среду в четвертьфинале чемпионата мира уступили норвежкам со счетом 28:34. Тренер сборной России Людмила Бодниева отметила, что ключевым в игре стал момент при счете 20:22, когда Антонина Скоробогатченко попала в перекладину.

"Да, все правильно, - сказала Манагарова про этот эпизод. - Сборная Норвегии абсолютно ничего нового не показала, но мы не выполнили установку тренера. Нам сказали, что они очень много будут играть через линейного, наша основная задача была обойти его, убрать контратаку. Мы этого не сделали".

В игре россиянки допустили много невынужденных ошибок. "Если с Камеруном мы можем исправить ситуацию, то подобные команды таких глупых и простых ошибок не прощают. И мы не сыграли в атаке то, что должны были сыграть, мы не были настолько агрессивны, насколько должны были быть", - добавила она.

Россиянки являются серебряными призерами Олимпиады в Токио, которая прошла в августе. После ее окончания состав российской сборной серьезно обновился, на посту главного тренера Алексея Алексеева сменила Бодниева.