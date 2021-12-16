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Футбол в России

Колыванов назвал отставку тренера "Спартака" Витории обычной ситуацией

В среду клуб объявил о прекращении сотрудничества с португальцем Руем Виторией
Игорь Колыванов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Игорь Колыванов
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 16 декабря. Отставка главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Руя Витории является обычной ситуацией. Такое мнение высказал бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В среду клуб объявил о прекращении сотрудничества с португальцем Руем Виторией. Он занимал пост главного тренера с 24 мая. Журналист газеты La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что Виторию сменит итальянец Паоло Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве тренера красно-белых пройдет уже 17 декабря.

"Я почему-то не удивлен даже. Отставка тренера в "Спартаке" - обычная история, там всегда требуют результата здесь и сейчас. Люди, работающие там, не умеют ждать. Увольнение уже давно должно было произойти", - сказал Колыванов.

"[Вратарь Александр] Селихов продлил жизнь Руя в Москве. Девятое место в чемпионате говорит само за себя, поражение от "Сочи" вбило гвоздь в крышку гроба Витории. Получится ли у Ваноли в "Спартаке"? Это очередной кот в мешке. Может, станет лучше, может, хуже - время покажет", - добавил он.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.

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