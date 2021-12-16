Шишкарев: Бодниева будет тренировать женскую сборную России по гандболу до Олимпиады

В среду сборная России в четвертьфинале чемпионата мира проиграла команде Норвегии со счетом 28:34. Бодниева возглавила сборную в сентябре после Олимпийских игр в Токио, на которых российские гандболистки завоевали серебряные медали.

"У нас контракт, в принципе, заключен на олимпийский цикл - до Олимпиады в Париже 2024 года. С точки зрения ведения игры к ней нет никаких вопросов, она проявляла эмоции в нужные моменты, всегда проявляла свой стойкий дух, во время тайм-аутов очень толково все объясняла девчонкам. В общем, на мой взгляд, нами был сделан абсолютно правильный выбор. Конечно, мы доверяем такому специалисту, Бодниева умеет выстраивать отношения с игроками и с коллегами по тренерскому штабу, вместе с командой растет очень профессиональный, мощный гандбольный тренер", - сказал Шишкарев.

"Само собой, нет никаких оснований пересматривать наши отношения, она будет работать дальше. Что скрывать, вы сами знаете, сколько у нас было оппонентов идеи назначить женщину на должность главного тренера сборной. А получился вполне боеспособный коллектив, с которым приятно общаться и который ведет себя очень адекватно. С ними по-человечески очень комфортно", - добавил президент Федерации гандбола России.

На чемпионате мира не принимали участия олимпийские чемпионки 2016 года Дарья Дмитриева и Ксения Макеева, Анна Вяхирева объявила о приостановлении спортивной карьеры после Игр в Токио. "Дарья уже работает в общей группе, и если бы она была сейчас в составе, то команда была бы совсем другой. Что касается этих трех гандболисток и Полины Ведехиной, то почему мы должны их вычеркивать? Думаю, через полгода они вернутся, дай бог, чтобы у Ксюши Макеевой все благополучно разрешилось", - рассказал Шишкарев.

"К чемпионату Европы у нас будет уже совершенно другая команда, и те девочки, которые сейчас начинают играть, будут расти на фоне более мастеровитых партнерш. С Анной Вяхиревой я на связи, но подробностей ее жизни рассказывать не имею права. Очень надеюсь, что она действительно начинает скучать по гандболу. Перед нами есть пример Даши [Дмитриевой], которая вернулась к тренировкам с невероятным желанием играть за свой клуб ЦСКА и за сборную России, безусловно", - заключил президент ФГР.