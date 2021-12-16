Не по формуле. Российские гандболистки достойно сыграли на странном чемпионате мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 16 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки на чемпионате мира в Испании остановились на стадии четвертьфинала - путь к медалям им преградила сборная Норвегии. Национальная команда под руководством нового тренера Людмилы Бодниевой не сумела выполнить поставленную перед ней задачу и дойти до полуфинала, однако президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев остался доволен выступлением сборной.

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Шишкарев считает, что россиянкам было по силам попасть в число четырех сильнейших, если бы не формат турнира, который скорректировали в сентябре. "Она могла добиться и большего, если бы не формула проведения чемпионата, которая была изменена в сентябре по непонятным причинам одним специалистом, отвечающим за проведение соревнований в Международной федерации гандбола", - сказал он. Дело в том, что все сильнейшие команды мира были собраны в одной части турнирной сетки: вместе с россиянками за полуфинал боролись три других полуфиналиста недавнего олимпийского турнира - сборные Франции, Швеции и Норвегии. В верхней части турнира оказались и действующие чемпионки мира - сборная Нидерландов, которая в столь острой борьбе не сумела даже пройти в плей-офф - на основном она уступила это право шведкам и норвежкам. Неудачным стоит признать и расширение числа участников с 24 до 32. Присутствие на турнире большого числа команд, не соответствующих его статусу, вызывало много негативных комментариев. На предварительном этапе многие матчи заканчивались с разницей в 15 голов и больше. Сборные Конго, Узбекистана, Ирана, Камеруна, Туниса пока не готовы достойно противостоять ведущим командам мира. А команды Пуэрто-Рико и Казахстана, которым благодаря победам над еще более слабыми соперниками удалось добраться до основного раунда турнира, закончили чемпионат мира с ужасающими показателями забитых и пропущенных мячей - "-134" и "-133". Подпорченный имидж Главные неудачники чемпионата мира - команды, занявшие четвертые места на предварительном этапе, - продолжили играть между собой в борьбе за утешительный приз - Кубок президента. Но и тут не обошлось без скандала: сборная Камеруна не досчиталась четырех игроков, которые сбежали из команды, как предполагается, в надежде остаться в Европе после окончания турнира. Понятно, что подобные истории не красят имидж турнира.

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"По этому поводу уже высказывались многие руководители федераций, - заметил Шишкарев. - В то время как в другой части играет Дания, а также такой набор команд, как Корея, Конго, Китай и другие. Вы слышали, что помимо случая с Камеруном сбежала из сборной еще и девушка из Ирана? Давайте и дальше доводить дело до абсурда?!". В выигрыше от такой формулы остались хозяйки турнира испанки. На прошлом чемпионате мира они стали вторыми, сейчас перед ними стоит задача выступить не хуже. На пути к плей-офф они выиграли все шесть матчей, в четвертьфинале легко обыграли сборную Германии. Именно на них в случае победы над норвежками выходили бы россиянки. Сейчас норвежская и французская сборные объективно сильнее: после Олимпиады они сумели сохранить основных игроков, в то время как в российской команде произошли серьезные изменения. Лучший игрок олимпийского турнира Анна Вяхирева прервала карьеру, Дарья Дмитриева только возвращается после паузы, в декрет ушла Ксения Макеева, закончила выступление за национальную сборную Полина Кузнецова. Из золотого олимпийского состава 2016 года в команде осталась только Екатерина Ильина. Произошли изменения и на тренерском мостике: Бодниева сменила Алексея Алексеева только в сентябре. Вера в команду Но даже таким экспериментальным составом россиянкам было по силам победить норвежек, что показал победный товарищеский матч при подготовке к чемпионату мира. "Мы понимали, что четвертьфинал - самая сложная стадия чемпионата, - сказала Бодниева журналистам после четвертьфинала. - Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли".

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