Бодниева объяснила причины поражения российских гандболисток на чемпионате мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Норвежские гандболистки в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Испании воспользовались слабыми сторонами в игре российской команды, что и предопределило их победу. Об этом журналистам заявила главный тренер сборной России Людмила Бодниева.

Россиянки в среду в четвертьфинале чемпионата мира уступили норвежкам со счетом 28:34.

"Мы понимали, что четвертьфинал - самая сложная стадия чемпионата, - сказала Бодниева. - Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли".

Тренер отметила, что россиянки, как и в предыдущем матче с француженками (28:33), не сумели сдержать в центральной зоне линейного. "Хотя мы говорили об этом днем и ночью", - отметила она. - Но мне приятно, что команда билась и боролась, мы пытались вернуться в игру во втором тайме, немного не хватило. Мы должны признать, что сегодня мы проиграли команде, которая лучше нас, чтобы быть в четверке лучших, мы должны быть сильнее таких команд, как Франция и Норвегия. В этот раз у нас не получилось, но проиграли не безнадежно, что немного успокаивает".

Также тренер отметила, что ключевой момент в матче произошел при счете 20:22, когда Антонина Скоробогатченко попала в перекладину. "Мы могли перевернуть игру, но везет сильнейшим", - отметила она.

Россиянки являются серебряными призерами Олимпиады в Токио, которая прошла в августе. После соревнований состав российской сборной серьезно обновился, на посту главного тренера Алексея Алексеева сменила Людмила Бодниева.