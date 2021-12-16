Шишкарев считает, что "Спартак" заслуживает тренера, которого уважают в футбольном мире

В среду "Спартак" объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера команды. Португальский специалист возглавлял команду с 24 мая. Основным кандидатом на пост нового главного тренера красно-белых является Ваноли, который уже прилетел в Москву. В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка, в Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала.

"Отношусь с пониманием и исключительно как спортивный менеджер. Вы знаете о моей симпатии к московскому "Спартаку", мне очень обидно за клуб. Кредит доверия, который был дан этому тренеру (Витории), абсолютно очевидно исчерпан, поэтому его отставка было делом предрешенным. Другое дело - не совсем понимаю, как управляется клуб, кто принимает такие решения, какие задачи ставят перед тренером", - отметил Шишкарев.

"Сейчас мы ожидаем итальянского специалиста. Я обратил внимание, как на телеканале "Матч ТВ" было интервью и попытка разобраться, кто же возглавит "Спартак". И какой-то русскоговорящий комментатор с апеннинской земли говорил: "Я не могу комментировать возможности и перспективы этого тренера, потому что его здесь в Италии никто не знает", - добавил президент Федерации гандбола России.

Шишкарев считает, что "Спартак" заслуживает более статусного тренера. "Я понимаю, когда приходили Лучано Спаллетти, Невио Скала, Роберто Манчини или еще кто-то, но приходит человек, которого даже в Италии не знают. "Спартак" с бюджетом и с такой всенародной поддержкой, с такой любовью к этой команде заслуживает другой участи, заслуживает другого тренера, заслуживает того человека, которого уважают в футбольном мире, который придет и во всяком случае своим именем, своим авторитетом и своим профессионализмом может повести абсолютно адекватный и классный состав нынешнего "Спартака" на совершенно другие позиции в российском чемпионате и в тех турнирах, где "Спартак" будет принимать участие. А Витории - спасибо и, как говорится, обригадо", - сказал Шишкарев.

"На самом деле странный дядька, хотя очень симпатичный, внешне очень приятный, "зажигалочка", но не совсем того уровня, который должен был работать с такой командой. Хотя, может быть, есть огромное количество внутренних факторов, которые я не знаю. Со стороны сложно судить и делать какие-то глубокие выводы", - заключил глава ФГР.