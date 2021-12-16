{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Результаты в Лиге Европы не помогли. Витория покинул пост главного тренера "Спартака"

Под руководством португальца красно-белые вышли в 1/8 финала второго по значимости еврокубка, но завершили первую часть чемпионата России на девятом месте

ТАСС, 16 декабря. Португалец Руй Витория 15 декабря покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". В сообщении пресс-службы красно-белых говорится о том, что команде нужен новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

На эту тему
Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак"
Руй Витория покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак"

Витория возглавил "Спартак" 24 мая. Предполагалось, что именно с ним клуб встретит 100-летие, которое наступит 18 апреля 2022 года. Однако "Спартак" ушел на зимнюю паузу девятым в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. Отставание от еврокубковой зоны составляет семь очков. При этом под руководством Витории команда смогла выйти в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе С с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".

"Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

На своей странице в Instagram Витория назвал работу в "Спартаке" самой сложной в карьере. "Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем, но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала", - написал Витория.

Спорное решение

Под руководством Витории "Спартак" провел 26 официальных матчей: 18 - в премьер-лиге, шесть - на групповом этапе Лиги Европы, два - в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда победила в девяти играх, шесть раз встречи завершались вничью, также было 11 поражений, всего команда выиграла 34,6% матчей. В 21 веке худший процент побед был только у двух тренеров "Спартака": Дмитрия Гунько (33,3%) и Микаэля Лаудрупа (31,8%), но они также провели меньше матчей во главе команды - девять и 22 соответственно.

На эту тему
Динияр Билялетдинов считает отставку Витории из "Спартака" спорным решением
Динияр Билялетдинов считает отставку Витории из "Спартака" спорным решением

Бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов считает отставку Витории из "Спартака" спорным решением. "Наверное, решение было принято чуть пораньше, какие-то просачивались слухи, - сказал Билялетдинов ТАСС. - Мне кажется, это более эмоциональная вещь, сами видели, болельщики скандировали ему. Такая ситуация, тренер проработал недолго, какого-то результата положительного не получилось добиться, но на фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как "Спартак", времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, - это тренер".

"В этом году столетие команды, наверное, руководство хотело видеть другой результат в чемпионате. Ничего плохого сказать не могу, но картинка с его стороны - как он вел себя на бровке, разговаривал - у меня оставляла приятное впечатление. Но тренера всегда оценивают по результату, а учитывая выступление в чемпионате, боссы вправе принимать кардинальные решения. Мне жаль, было бы интересно посмотреть на "Спартак" во второй части чемпионата", - добавил он.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что руководство "Спартака" поторопилось с отставкой Витории. "Леонид Федун принял решение, время покажет, прав он или нет, - сказал Колосков ТАСС. - С моей точки зрения, оно было скоропалительным, я считаю, надо было дать Витории доработать до конца сезона, но, видимо, у руководства другое мнение, оно лучше знает ситуацию. Следил за судьбой "Спартака", команда играла плохо".

Витории 51 год, он сменил на посту главного тренера "Спартака" Домеников Тедеско, с которым команда в прошлом сезоне заняла второе место в таблице РПЛ. До "Спартака" португалец возглавлял саудовский "Аль-Наср", где завершил работу в 2020 году. Ранее Витория тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).

Возможный сменщик уже прибыл в Москву

Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что португальца сменит итальянец Паоло Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве наставника красно-белых пройдет уже 17 декабря. В среду вечером Ваноли прибыл в Москву. Вместе с журналистами итальянца в аэропорту Шереметьево встречал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Ваноли прибыл в Москву рейсом из Венеции.

На эту тему
Кандидат на пост тренера "Спартака" Ваноли прибыл в Москву
Кандидат на пост тренера "Спартака" Ваноли прибыл в Москву

Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов назвал Ваноли "очередным котом в мешке". "Может, станет лучше, может, хуже. Время покажет", - сказал Колывано, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ваноли 49 лет, он ни разу не работал в клубах главным тренером. Итальянец был ассистентом Антонио Конте в "Интере" (2019-2021) и английском "Челси" (2017-2018), а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии (2016-2017). До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.

Теги
Российский футбол
НХЛ
Клубам НХЛ и НБА из Оттавы и Торонто с 18 декабря запретят полностью заполнять стадионы
Такие меры связаны с распространением в канадской провинции Онтарио нового омикрон-штамма коронавируса
Читать полностью