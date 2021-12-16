Результаты в Лиге Европы не помогли. Витория покинул пост главного тренера "Спартака"

ТАСС, 16 декабря. Португалец Руй Витория 15 декабря покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". В сообщении пресс-службы красно-белых говорится о том, что команде нужен новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).
Витория возглавил "Спартак" 24 мая. Предполагалось, что именно с ним клуб встретит 100-летие, которое наступит 18 апреля 2022 года. Однако "Спартак" ушел на зимнюю паузу девятым в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. Отставание от еврокубковой зоны составляет семь очков. При этом под руководством Витории команда смогла выйти в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе С с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".
"Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - говорится в сообщении пресс-службы москвичей.
На своей странице в Instagram Витория назвал работу в "Спартаке" самой сложной в карьере. "Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем, но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала", - написал Витория.
Спорное решение
Под руководством Витории "Спартак" провел 26 официальных матчей: 18 - в премьер-лиге, шесть - на групповом этапе Лиги Европы, два - в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда победила в девяти играх, шесть раз встречи завершались вничью, также было 11 поражений, всего команда выиграла 34,6% матчей. В 21 веке худший процент побед был только у двух тренеров "Спартака": Дмитрия Гунько (33,3%) и Микаэля Лаудрупа (31,8%), но они также провели меньше матчей во главе команды - девять и 22 соответственно.
Бывший полузащитник красно-белых Динияр Билялетдинов считает отставку Витории из "Спартака" спорным решением. "Наверное, решение было принято чуть пораньше, какие-то просачивались слухи, - сказал Билялетдинов ТАСС. - Мне кажется, это более эмоциональная вещь, сами видели, болельщики скандировали ему. Такая ситуация, тренер проработал недолго, какого-то результата положительного не получилось добиться, но на фоне успехов в еврокубках спорное решение. Я всегда за то, чтобы тренер подольше проработал, но в таком клубе, как "Спартак", времени всегда в обрез, и первый, кто отвечает за результат, - это тренер".
"В этом году столетие команды, наверное, руководство хотело видеть другой результат в чемпионате. Ничего плохого сказать не могу, но картинка с его стороны - как он вел себя на бровке, разговаривал - у меня оставляла приятное впечатление. Но тренера всегда оценивают по результату, а учитывая выступление в чемпионате, боссы вправе принимать кардинальные решения. Мне жаль, было бы интересно посмотреть на "Спартак" во второй части чемпионата", - добавил он.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что руководство "Спартака" поторопилось с отставкой Витории. "Леонид Федун принял решение, время покажет, прав он или нет, - сказал Колосков ТАСС. - С моей точки зрения, оно было скоропалительным, я считаю, надо было дать Витории доработать до конца сезона, но, видимо, у руководства другое мнение, оно лучше знает ситуацию. Следил за судьбой "Спартака", команда играла плохо".
Витории 51 год, он сменил на посту главного тренера "Спартака" Домеников Тедеско, с которым команда в прошлом сезоне заняла второе место в таблице РПЛ. До "Спартака" португалец возглавлял саудовский "Аль-Наср", где завершил работу в 2020 году. Ранее Витория тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).
Возможный сменщик уже прибыл в Москву
Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что португальца сменит итальянец Паоло Ваноли, а его первая пресс-конференция в качестве наставника красно-белых пройдет уже 17 декабря. В среду вечером Ваноли прибыл в Москву. Вместе с журналистами итальянца в аэропорту Шереметьево встречал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Ваноли прибыл в Москву рейсом из Венеции.
Бывший футболист московского "Динамо" Игорь Колыванов назвал Ваноли "очередным котом в мешке". "Может, станет лучше, может, хуже. Время покажет", - сказал Колывано, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".
Ваноли 49 лет, он ни разу не работал в клубах главным тренером. Итальянец был ассистентом Антонио Конте в "Интере" (2019-2021) и английском "Челси" (2017-2018), а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии (2016-2017). До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.