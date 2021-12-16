Результаты в Лиге Европы не помогли. Витория покинул пост главного тренера "Спартака"

Витория возглавил "Спартак" 24 мая. Предполагалось, что именно с ним клуб встретит 100-летие, которое наступит 18 апреля 2022 года. Однако "Спартак" ушел на зимнюю паузу девятым в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах. Отставание от еврокубковой зоны составляет семь очков. При этом под руководством Витории команда смогла выйти в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе С с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".

"Португалец навсегда останется в истории "Спартака" как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение. Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу "Спартаку", - говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

На своей странице в Instagram Витория назвал работу в "Спартаке" самой сложной в карьере. "Сегодня завершился мой путь в "Спартаке". Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем, но величие клуба и болельщики "Спартака" заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала", - написал Витория.

Спорное решение

Под руководством Витории "Спартак" провел 26 официальных матчей: 18 - в премьер-лиге, шесть - на групповом этапе Лиги Европы, два - в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда победила в девяти играх, шесть раз встречи завершались вничью, также было 11 поражений, всего команда выиграла 34,6% матчей. В 21 веке худший процент побед был только у двух тренеров "Спартака": Дмитрия Гунько (33,3%) и Микаэля Лаудрупа (31,8%), но они также провели меньше матчей во главе команды - девять и 22 соответственно.