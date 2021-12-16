Каменский: потеря Кузнецова чувствительна для сборной России, но незаменимых игроков нет

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России будет не хватать на Олимпиаде в Пекине нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Евгения Кузнецова, но незаменимых игроков нет. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил в кулуарах Международного хоккейного форума, что Кузнецов не имеет шансов выступить на Олимпийских играх в Пекине. В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Мы боролись за него, очень жалко, что у нас не будет такого игрока в составе. Потеря каждого игрока - это не очень хорошо для сборной, но незаменимых людей нет. Надо продолжать работать", - сказал Каменский.