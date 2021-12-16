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Сборные по хоккею

Каменский: потеря Кузнецова чувствительна для сборной России, но незаменимых игроков нет

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что российский нападающий не сможет выступить на Олимпийских играх

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России будет не хватать на Олимпиаде в Пекине нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Евгения Кузнецова, но незаменимых игроков нет. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

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Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил в кулуарах Международного хоккейного форума, что Кузнецов не имеет шансов выступить на Олимпийских играх в Пекине. В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Мы боролись за него, очень жалко, что у нас не будет такого игрока в составе. Потеря каждого игрока - это не очень хорошо для сборной, но незаменимых людей нет. Надо продолжать работать", - сказал Каменский.

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