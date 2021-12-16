Гамова и Тетюхин стали амбассадорами чемпионата мира по волейболу 2022 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова и олимпийский чемпион Сергей Тетюхин стали первыми амбассадорами чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

"Невероятно почетно стать послом чемпионата мира по волейболу, хотя это довольно необычная история для меня, ведь не так давно я выигрывала мировое первенство как игрок, а теперь мне доверили такую важную миссию, - сказала Гамова. - В первую очередь хочется сказать, что берет гордость за свою страну, которая примет первый чемпионат мира в своей современной истории. Во-вторых, отмечу, что это будет уникальный чемпионат с обширной географией городов, и у каждого - богатые волейбольные традиции. Уверена, что болельщики в каждом городе тепло встретят всех участников турнира".

"Твердо уверен в одном: в следующем году мы увидим настоящий праздник волейбола, нашей любимой игры с мячом, - отметил Тетюхин. - Горжусь тем, что чемпионат мира пройдет в России, и знаю, что наша страна способна провести этот огромный турнир на высочайшем уровне, в этом году подготовка к чемпионату мира идет в России очень активно. Мне довелось поучаствовать в ряде мероприятий, и особенно запомнились передача кубка чемпионата мира в Лозанне и мастер-классы в школах. Заряжать волейболом детей, мне кажется, самая важная и ответственная миссия таких турниров, чем больше детей придут после чемпионата мира в спортивные секции, тем лучше".

Чемпионат мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Арены во всех городах утверждены Международной федерацией волейбола.