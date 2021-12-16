Арену в Ярославле дооснастят оборудованием к чемпионату мира по волейболу

ТАСС, 16 декабря. Универсальный культурно-развлекательный комплекс "Арена-2000" в Ярославле, выбранный в качестве одной из площадок для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году, дооснастят оборудованием, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

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"Для проведения чемпионата мира по волейболу "Арена-2000" будет дооснащена новым оборудованием", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Арены-2000" Сергей Попов, в преддверии чемпионата мира по волейболу еще предстоит выполнить большой объем работ по дооснащению площадки, созданию периметра безопасности. Уже начались работы по замене чехлов сидений, полностью кресла обновят к февралю. Также на арене заменят главное спортивное табло, его установят на высоте, предписанной регламентом федерации волейбола.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Чемпионат примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.