Организаторы "Небесной грации" предложат FIG идеи развития художественной гимнастики

Турнир стартовал в Москве на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

"До пандемии нас приглашали в Швейцарию, в штаб-квартиру федерации художественной гимнастики, было большое совещание, нам дали слово, и мы показали фильм, как мы видим развитие нашего вида спорта. Мы работаем с ними в пилотном контакте, диалог идет. Конечно, мы будем предлагать свое видение, как должна развиваться художественная гимнастика", - сказала Кабаева.

"Но мы всегда спрашиваем тренеров, судей, но давайте спросим тут спортсменов, как они видят развитие художественной гимнастики, удобно ли им, комфортно. В будущем хотелось бы услышать спортсменов, пообщаться с ними и сделать поправочки в нашем виде спорта", - добавила Кабаева.