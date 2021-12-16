{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Организаторы "Небесной грации" предложат FIG идеи развития художественной гимнастики

По мнению олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, в этом вопросе важным является мнение спортсменов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Организаторы турнира "Небесная грация" предложат Международной федерации гимнастики (FIG) свое видение развития художественной гимнастики. Об этом на церемонии открытия турнира рассказала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

На эту тему
Кабаева: художественная гимнастика перестала быть зрелищной
Кабаева: художественная гимнастика перестала быть зрелищной

Турнир стартовал в Москве на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

"До пандемии нас приглашали в Швейцарию, в штаб-квартиру федерации художественной гимнастики, было большое совещание, нам дали слово, и мы показали фильм, как мы видим развитие нашего вида спорта. Мы работаем с ними в пилотном контакте, диалог идет. Конечно, мы будем предлагать свое видение, как должна развиваться художественная гимнастика", - сказала Кабаева.

"Но мы всегда спрашиваем тренеров, судей, но давайте спросим тут спортсменов, как они видят развитие художественной гимнастики, удобно ли им, комфортно. В будущем хотелось бы услышать спортсменов, пообщаться с ними и сделать поправочки в нашем виде спорта", - добавила Кабаева.

Теги
Кабаева, Алина МаратовнаЛетние олимпийские виды спорта
Футбол в России
ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение регламента проведения матчей РПЛ
Московский клуб наказан по итогам домашнего матча против тульского "Арсенала"
Читать полностью