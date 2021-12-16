Колосков разочарован результатами жеребьевки Лиги наций для сборной России

В четверг в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций. Сборная России сыграет в группе 2 дивизиона B с командами Исландии, Израиля и Албании.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Болельщикам сборной России по футболу будут неинтересны матчи против команд Исландии, Израиля и Албании в рамках Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Меня жеребьевка, честно говоря, расстроила, - сказал Колосков. - Хотел бы, чтобы у нас соперники были посильнее, потому что Исландия, Израиль и прочее - это и для зрителей неинтересно. С другой стороны, может быть, тренер сборной сумеет посмотреть в действии новых игроков".

"Я за то, чтобы соперники были посильнее. Ступенька для игр с сильными через сезон в Лиге наций? Я говорю конкретно про этот сезон", - добавил Колосков.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне и сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Календарь встреч сборной России станет известен позднее.