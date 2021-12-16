Карпин назвал ровной группу сборной России по футболу в Лиге наций

В четверг в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций. Сборная России сыграет в группе 2 дивизиона B с командами Исландии, Израиля и Албании.

"Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль - больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания - в чем-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние. Исландия нам хорошо знакома, в том числе мне лично, потому что у нас (в период работы Карпина в "Ростове" - прим. ТАСС) было четыре исландских футболиста, и все четверо были игроками сборной. Так что я думаю, что наша группа очень ровная, и я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место - и Албания, и Израиль многим попортят нервы", - сказал Карпин.

"Ситуация несколько двоякая. Да, это важный турнир, есть турнирные задачи, с другой стороны, хочется попробовать и новых игроков, чтобы они себя почувствовали в игре сборной. Поэтому мы хотим совместить, чтобы и не страдал результат, и в то же время дать игровую практику футболистам, возможно, не самым основным. Но это не должно отражаться на результате", - добавил Карпин.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 пройдут в июне и сентябре 2022 года. Игры состоятся 2-8 июня, 8-14 июня и 22-27 сентября. Календарь встреч сборной России станет известен позднее.