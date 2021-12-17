Ваноли заявил, что хочет повторить путь Карреры в "Спартаке"

Ваноли возглавил столичный клуб в пятницу, сменив на этом посту португальца Руя Виторию. Последний чемпионский титул "Спартак" завоевывал в 2017 году под руководством Карреры.

"Последним тренером, выигравшим титул для "Спартака", был Массимо Каррера, который до этого тоже не имел большого опыта. Пусть это будет хорошей приметой, - сказал Ваноли. - Конечно, я разговаривал с Массимо о "Спартаке", чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я в какой-то степени хочу повторить его путь".

Ваноли 49 лет, ранее он работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.

В Тинькофф - Российской премьер-лиге красно-белые занимают девятое место после 18 туров, набрав 23 очка. В Лиге Европы московская команда заняла первое место в группе C и вышла в 1/8 финала турнира.