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Кубок Первого канала

Сборная Канады по хоккею одержала первую победу на Кубке Первого канала

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу канадцев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Канадские хоккеисты победили сборную Швеции со счетом 3:1 во втором матче Кубка Первого канала - второго этапа Евротура. Игра прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

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В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О'Делл (38) и Чарльз Геноуэй (39), у шведов отличился Густав Ридаль (36).

Сборная Канады одержала первую победу в розыгрыше турнира и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав три очка в двух встречах. На первом месте в таблице идет сборная России (6 очков; 2 игры), на третьем - финны (2; 1), на четвертом - чехи (1; 1), на пятом - шведы (0; 2). В следующем матче канадцы сыграют с командой Финляндии 18 декабря, шведы днем позднее встретятся с чехами.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия22000005-36
2Канада21000016-53
3Финляндия10010003-22
4Чехия10001002-31
5Швеция10000021-40
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Швеция430000212-89
Финляндия420100111-78
Россия42000028-96
Чехия40001037-161
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