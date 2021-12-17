Сборная Канады по хоккею одержала первую победу на Кубке Первого канала

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Канадские хоккеисты победили сборную Швеции со счетом 3:1 во втором матче Кубка Первого канала - второго этапа Евротура. Игра прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.
В составе канадской сборной заброшенными шайбами отметились Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О'Делл (38) и Чарльз Геноуэй (39), у шведов отличился Густав Ридаль (36).
Сборная Канады одержала первую победу в розыгрыше турнира и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав три очка в двух встречах. На первом месте в таблице идет сборная России (6 очков; 2 игры), на третьем - финны (2; 1), на четвертом - чехи (1; 1), на пятом - шведы (0; 2). В следующем матче канадцы сыграют с командой Финляндии 18 декабря, шведы днем позднее встретятся с чехами.
Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Канада
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-5
|3
|3
|Финляндия
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3-2
|2
|4
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2-3
|1
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1-4
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|12-8
|9
|Финляндия
|4
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|11-7
|8
|Россия
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|8-9
|6
|Чехия
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|7-16
|1