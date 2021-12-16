Сборная России по хоккею победила шведов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла со счетом 1:0 команду Швеции во втором матче на Кубке Первого канала - второго этапа Евротура. Игра прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.
Заброшенной шайбой отметился Вячеслав Войнов (48-я минута). Ворота сборной России защищал Иван Федотов.
Россияне провели второй матч в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года, которая впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 22 декабря будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.
Россияне одержали вторую победу на турнире и возглавляют таблицу с шестью очками, ранее подопечные Алексея Жамнова обыграли канадцев со счетом 4:3. В следующем матче сборная России сыграет с командой Чехии 18 декабря, шведы на день раньше встретятся с канадцами.
Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|6
|2
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0
|5
|Швеция
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-1
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Швеция
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|11-5
|9
|Россия
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|12-12
|9
|Финляндия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|8-5
|6
|Чехия
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|5-13
|0