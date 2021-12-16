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Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею победила шведов в матче Кубка Первого канала

Встреча завершилась со счетом 1:0
Кирилл Семенов (Россия) и Антон Ведин (Швеция) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Кирилл Семенов (Россия) и Антон Ведин (Швеция)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла со счетом 1:0 команду Швеции во втором матче на Кубке Первого канала - второго этапа Евротура. Игра прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Заброшенной шайбой отметился Вячеслав Войнов (48-я минута). Ворота сборной России защищал Иван Федотов.

Россияне провели второй матч в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР 1956 года, которая впервые выступила на Олимпийских играх и завоевала золотые медали. 22 декабря будет отмечаться 75-летие отечественного хоккея.

Россияне одержали вторую победу на турнире и возглавляют таблицу с шестью очками, ранее подопечные Алексея Жамнова обыграли канадцев со счетом 4:3. В следующем матче сборная России сыграет с командой Чехии 18 декабря, шведы на день раньше встретятся с канадцами.

Сборная Канады использует турнир в качестве этапа подготовки к Олимпиаде на случай отказа игроков Национальной хоккейной лиги поехать в Пекин. Матчи с командой Канады не будут учитываться в зачете Евротура. Турнир завершится в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. Россияне и финны по девять раз выигрывали турнир, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Хоккей. Кубок Первого канала
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия22000005-36
2Финляндия00000000-00
3Чехия00000000-00
4Канада10000013-40
5Швеция10000010-10
Евротур. Общий зачет
КомандаИВВОВБПБПОПШО
Швеция430000111-59
Россия530000212-129
Финляндия32000018-56
Чехия30000035-130

 

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