Дебют прошел успешно. Россияне победили канадцев в первой игре под руководством Жамнова

ТАСС, 16 декабря. Сборная России по хоккею одержала победу в стартовом матче на Кубке Первого канала, переиграв команду Канады со счетом 4:3. Этот матч стал дебютным для Алексея Жамнова в качестве главного тренера национальной команды.

Организаторы турнира добились разрешения от Роспотребнадзора об увеличении разрешенного числа зрителей на "ЦСКА-Арене" до 70% от ее общей вместимости. Послабление антиковидных мер и громкая вывеска привели к достаточно неплохой посещаемости арены. "Антураж неплохой, много зрителей. С учетом пандемии, мне кажется, атмосфера была праздничной", - сказал журналистам после игры председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Сама игра получилась сложной, но главное, что победа была достигнута. Сборная России владела инициативой в течение всей игры, кроме начального отрезка второго периода, когда канадцы сравняли счет в большинстве, и концовки встречи.

"Мы сегодня играли против очень хорошей и мастеровитой команды, - отметил главный тренер канадцев Клод Жюльен. - Начало было неудачным, но потом мы смогли сделать счет 3:4. Мне понравилось, как игроки отдавались игре. У нас хорошая команда, но было мало времени на подготовку, думаю, что мы будем играть лучше в следующих матчах".

Сборная России вышла на лед в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР. Жамнов отметил, что увиденное заставило его вспомнить молодые годы, когда он играл за советскую команду. Перед матчем прошло чествование ветеранов отечественного хоккея, над ареной был поднят стяг с эмблемой 75-летней годовщины этого вида спорта в России.

"Горжусь, что был тут"

Приятно удивило, что Жамнов подробно рассказал про нюансы игры с командой Канады. "Много было новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание. Были и провалы, над этим еще предстоит работать, но в целом ребята молодцы", - сказал Жамнов.