Дебют прошел успешно. Россияне победили канадцев в первой игре под руководством Жамнова

ТАСС, 16 декабря. Сборная России по хоккею одержала победу в стартовом матче на Кубке Первого канала, переиграв команду Канады со счетом 4:3. Этот матч стал дебютным для Алексея Жамнова в качестве главного тренера национальной команды.
Организаторы турнира добились разрешения от Роспотребнадзора об увеличении разрешенного числа зрителей на "ЦСКА-Арене" до 70% от ее общей вместимости. Послабление антиковидных мер и громкая вывеска привели к достаточно неплохой посещаемости арены. "Антураж неплохой, много зрителей. С учетом пандемии, мне кажется, атмосфера была праздничной", - сказал журналистам после игры председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.
Сама игра получилась сложной, но главное, что победа была достигнута. Сборная России владела инициативой в течение всей игры, кроме начального отрезка второго периода, когда канадцы сравняли счет в большинстве, и концовки встречи.
"Мы сегодня играли против очень хорошей и мастеровитой команды, - отметил главный тренер канадцев Клод Жюльен. - Начало было неудачным, но потом мы смогли сделать счет 3:4. Мне понравилось, как игроки отдавались игре. У нас хорошая команда, но было мало времени на подготовку, думаю, что мы будем играть лучше в следующих матчах".
Сборная России вышла на лед в форме, стилизованной под экипировку сборной СССР. Жамнов отметил, что увиденное заставило его вспомнить молодые годы, когда он играл за советскую команду. Перед матчем прошло чествование ветеранов отечественного хоккея, над ареной был поднят стяг с эмблемой 75-летней годовщины этого вида спорта в России.
"Горжусь, что был тут"
Приятно удивило, что Жамнов подробно рассказал про нюансы игры с командой Канады. "Много было новых ребят. Что-то получилось, в основном ребята выполнили задание. Были и провалы, над этим еще предстоит работать, но в целом ребята молодцы", - сказал Жамнов.
"У нас тактические схемы, осуществить вживую их за одну тренировку тяжеловато. Но я хочу поблагодарить ребят, большинство установок они выполнили. По ходу турнира будут разные сочетания. Нет привилегий, что должны быть составлены тройки по клубному принципу", - добавил он.
Лучшим игроком матча был признан вратарь россиян Иван Федотов. Приятно удивила игра первой тройки в составе Вадима Шипачева, Кирилла Марченко и Андрея Чибисова. однако в игре со шведами это сочетание, скорее всего, подвергнется изменению: Жамнов анонсировал появление в звене с Шипачевым Никиты Гусева.
Закономерной признал победу россиян в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "По мышлению, по катанию - во всех компонентах игры мы переиграли канадцев. Некоторые нюансы были, но в целом переиграли. Команды оставили о себе очень хорошее впечатление, наши немного в завершении были сильнее, хорошо сыграл вратарь Федотов", - сказал он.
На игре также присутствовал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. "Все прекрасно организовано, матч держал в напряжении до самого конца. Победа россиян была ожидаема, но об этом трудно говорить, канадцы собрались в последний момент, я был рад увиденному, отличная игра. Речь идет не только об игре, но и о церемонии, вышло столько известных игроков, я был рад их всех увидеть. Даже если я не россиянин, все равно их знаю, горжусь, что был тут", - сказал Тардиф ТАСС.
Второй матч на турнире сборная России проведет уже в четверг - с командой Швеции.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4-3
|3
|2
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-4
|0