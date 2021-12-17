Надаль проиграл Маррею на турнире в Абу-Даби в первом матче после травмы

ТАСС, 17 декабря. Испанский теннисист Рафаэль Надаль, из-за травмы не участвовавший в соревнованиях с августа 2021 года, проиграл британцу Энди Маррею в полуфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби.

Надаль впервые выйдет на корт после травмы в середине декабря на выставочном турнире в ОАЭ

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Маррея. Финал турнира состоится в субботу, британец сыграет с россиянином Андреем Рублевым, который ранее в пятницу обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Надалю в этот же день предстоит сыграть в матче за третье место с Шаповаловым.

В августе Надаль объявил о том, что досрочно завершает сезон 2021 года из-за травмы ноги. Испанец не принимал участия в Уимблдоне и Открытом чемпионате США, а также в Олимпийских играх в Токио.

Надаль и Маррей встречались друг с другом на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 24 раза, 17 побед на счету испанца, семь матчей остались за британцем.

Надалю 35 лет. Он занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Также испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз. В 2019 году Надаль победил на выставочном турнире в Абу-Даби.

Маррею 34 года, он располагается на 134-м месте в мировом рейтинге, на его счету 46 побед на турнирах под эгидой АТР. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема, является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса.