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Женский чемпионат мира по гандболу

Сборные Норвегии и Франции сыграют в финале женского чемпионата мира по гандболу

Команды встретятся в решающем матче мирового первенства в четвертый раз
Сильвия Наварро (Испания) и Нора Мёрк (Норвегия) AP Photo/Joan Monfort
Описание
Сильвия Наварро (Испания) и Нора Мёрк (Норвегия)
© AP Photo/Joan Monfort

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 17 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Испании со счетом 27:21 в полуфинальном матче чемпионата мира. Соревнования проходят в Испании.

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Ранее в пятницу в другом полуфинале француженки вырвали победу у датчанок со счетом 23:22. Финал и матч за третье место пройдут 19 декабря.

Команды Норвегии и Франции встретятся в решающем матче мирового первенства в четвертый раз, ранее сборные играли в финале в 1999, 2011 и 2017 годах. В двух финалах победу одерживали гандболистки из Норвегии (1999, 2011). Также норвежская сборная побеждала на турнире в 2015 году, является двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом Европы.

В рамках нынешнего розыгрыша мирового первенства норвежки победили россиянок в четвертьфинале (34:28).

На чемпионате мира 2019 года победу одержала сборная Нидерландов. Сборная России выигрывала турнир в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

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Женский чемпионат мира по гандболу
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