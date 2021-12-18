Президент Федерации шахмат России Филатов празднует 50-летний юбилей

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России (ФШР), предприниматель, почетный академик Российской Академии художеств Андрей Филатов празднует в субботу 50-летний юбилей. Увлекшись шахматами в детстве, Филатов не теряет искренних чувств к игре и сегодня, и для популяризации и ее развития в стране не жалеет времени и личных ресурсов.

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков, рассказывая ТАСС о Филатове и поздравляя его с юбилеем, первым делом отмечает его человеческие качества. "Он прекрасен! Просто как человек, и как мужчина, и как бизнесмен, - отметил Песков. - У него прекрасная семья. При нем наши шахматисты добились всего, кроме шахматной короны. Поэтому он должен руководить нашей шахматной федерацией как минимум до этого момента".

Филатов родился в Кривом Роге. С детства увлекся шахматами, сумел выполнить разряд кандидата в мастера спорта СССР, в 1993 году окончил белорусскую Академию физического воспитания и спорта по специальности "Преподаватель физической культуры и тренер по шахматам". Он возглавил ФШР через 21 год, но до этого момента на счету Филатова было множество шахматных поступков, некоторые смело можно назвать подвигами.

Филатов профинансировал восстановление надгробного памятника четвертому чемпиону мира Александру Алехину в Париже, стал инициатором и спонсором матча за звание чемпиона мира 2012 года между Борисом Гельфандом из Израиля и индийцем Вишванатаном Анандом, который прошел в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в Москве. Также по инициативе Филатова был проведен Мемориал Алехина в 2013 году, состоявший из двух частей, первая прошла в Лувре в Париже, вторая - в Михайловском замке Русского музея в Санкт-Петербурге. В 2014 году на средства Филатова был полностью отреставрирован московский Музей шахмат на Гоголевском бульваре, возрожден легендарный детский турнир "Белая ладья".

В том же году Филатов возглавил ФШР и был избран на конгрессе Международной шахматной федерации (FIDE) вице-президентом организации. С тех пор два российских шахматиста - Сергей Карякин и Ян Непомнящий - побеждали на турнирах претендентов и пытались отобрать звание чемпиона мира у норвежца Магнуса Карлсена. Карякин был ближе к победе, ведя в счете и уступив на тай-брейке, но возвращение шахматной короны в Россию не состоялось и остается задачей номер один для Филатова.

Другие вершины в шахматном мире покорены. В 2016 году он получил звание старшего тренера FIDE, в том же году в ранге старшего тренера привел мужскую сборную России к бронзовым медалям Всемирной шахматной олимпиады, которая прошла в Баку. В следующем году были серебряные медали на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске, в 2018-м - бронза олимпиады в Батуми. В 2019 году сборная России выиграла командный чемпионат мира в Астане и стала лучшей на двух подряд онлайн-олимпиадах FIDE в 2020 и 2021 годах.

Творчество и свержение Магнуса

Президент FIDE Аркадий Дворкович, поздравляя Филатова, подчеркнул ТАСС, что тот уверен в важности шахмат для развития страны. "Андрей Васильевич Филатов как президент ФШР делает очень успешную и важную работу и за то время, что возглавляет организацию, сумел достичь вместе с российскими шахматистами больших результатов: и победы на онлайн-олимпиаде FIDE, и золото командного чемпионата мира. В российской сборной появляется все больше молодых шахматистов, в том числе из системы "Сириуса". В России прошли и будут проводиться крупные международные соревнования, - сказал Дворкович. - Все это происходит за счет любви и внутренних убеждений Андрея Филатова, что шахматы - это важный и полезный для развития страны и людей вид спорта. Он готов вкладывать свои интеллектуальные и финансовые возможности, подключать свои бизнес-контакты в работу и делает это успешно на протяжении длительного времени. Все это говорит о том, что 50-летний рубеж он проходит достойно".

"У нас [FIDE] с ФШР установились надежные и доверительные, дружеские отношения. Знаем, что в случае форс-мажора, если негде провести турнир, то российская шахматная федерация всегда отзовется и всегда сумеет провести организационную работу на высочайшем уровне, с необычными творческими идеями, как, например, "Шахматы в музеях", где соединились шахматы и искусство", - признался глава FIDE.

"И, конечно, я был выдвинут на пост президента FIDE именно Россией, за что благодарен и Андрею Филатову", - добавил Дворкович.

Филатов является основателем Арт-фонда семьи Филатовых, цель которого - коллекционирование русских и советских картин, рисунков и скульптур, вывезенных за пределы страны. Он - один из создателей "Северстальтранса", членом совета директоров и исполнительным директором которого является с момента создания, а также обладатель множества премий и наград, среди которых французский орден "Почетного легиона".

Вице-президент ФШР и глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев назвал Филатова человеком эпохи Вохрождения. "Андрей Васильевич - настоящий человек эпохи Возрождения, талантливый и успешный в самых разных сферах человеческой деятельности. Для меня большая честь работать с ним в Федерации шахмат России, - сказал Гурьев ТАСС. - Во многом благодаря его работе во главе федерации шахматы как вид спорта переживают в России настоящий бум. Сотни тысяч детей занимаются шахматами, большие победы достигнуты на международном уровне. Россия вернула себе позиции ведущей шахматной державы".

"Не хватает лишь мировой шахматной короны. Но и здесь мы поступательно движемся вперед: в двух из трех последних матчей действующему чемпиону Магнусу Карлсену противостояли именно российские гроссмейстеры. ФШР при поддержке компании "Фосагро" продолжит развивать шахматы в России, с детского сада воспитывая новые поколения игроков. Уверен, совсем скоро в нашей стране появится шахматист, под натиском которого дрогнет и даст осечку "железный" Магнус", - добавил Гурьев.