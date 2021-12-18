Дубль Тарасенко и шайба Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Логан Браун (24) и российские нападающие Владимир Тарасенко (40 и 56) и Иван Барбашев (58). У "Далласа" отличился Джейсон Робертсон (53).

В эпизоде с первой шайбой Тарасенко в матче результативными передачами отметились россияне Иван Барбашев и Павел Бучневич, который ассистировал соотечественнику и в эпизоде со вторым голом. На 47-й минуте Бучневич не реализовал буллит. Тарасенко набрал 27 очков (11 голов + 16 передач) в 29 матчах, на счету Бучневича 27 очков (11+16) за 28 игр, в активе Барбашева - 23 очка (11+12) в 30 встречах. Тарасенко забросил больше одной шайбы в 33 матчах за "Сент-Луис", что является шестым показателем в истории клуба после Бретта Халла (120), Берни Федерко (57), Гэрри Ангера (47), Брайана Саттера (45) и Брендана Шэнахена (36).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко и форвард "Далласа" Александр Радулов не отметились результативными действиями.

"Сент-Луис" одержал вторую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав в 30 матчах 39 очков, "Даллас", потерпевший пятое поражение подряд, с 28 очками после 27 игр идет шестым. В следующем матче "Сент-Луис" сыграет в гостях с "Виннипегом" 19 декабря, "Даллас" в этот же день примет "Чикаго".