Боксер Бетербиев заявил, что готов к любому поединку

ТАСС, 18 декабря. Российский боксер Артур Бетербиев готов к поединку с любым соперником. Об этом спортсмен сообщил в ринге после победы над американцем Маркусом Брауном.

Россиянин Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил два титула чемпиона мира по боксу

Бетербиев нокаутировал соперника в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Это очередной опыт для меня, - сказал Бетербиев. - Это бокс, никогда не знаешь, что может произойти, мы готовы к любому поединку, к лучшим соперникам. Чтобы быть лучшим, нужно победить лучших".

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 17 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.