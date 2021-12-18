Панжинский: лыжник Ретивых практически лишился шансов отобраться на Олимпиаду

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Призер чемпионатов мира лыжник Глеб Ретивых практически лишился шансов отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер Александр Панжинский.

Ретивых в субботу на этапе Кубка мира в Дрездене занял шестое место в спринте свободным стилем, финишировав в финале последним. Призовые места в нынешнем сезоне он не занимал.

"Судя по всему, у Глеба осталось немного шансов, но на "Тур де Ски" до Нового года еще будет спринт, и там у него будет возможность отобраться. Но сегодня, конечно, был наиболее подходящий день для Глеба - короткий городской спринт с быстрым скольжением. Глеб показал хороший результат, но до тройки сильнейших сегодня ему было, к сожалению, далеко. Выходя на старт финала было видно, что он уставший, к тому же он проиграл позиционную борьбу на самом старте", - сказал Панжинский.

"Поскольку на Олимпийских играх сократили квоту и там в команде будет восемь мужчин и восемь женщин, то, скорее всего, повезут только одного спринтера. С большой долей вероятности им будет Александр Терентьев, который может выручить и в эстафете 4 по 10 километров на первом этапе. И в командном спринте он тоже пока что смотрится более предпочтительным", - добавил собеседник агентства.

Терентьев благодаря победе в спринте на этапе Кубка мира в Руке уже гарантировал себе участие в Олимпийских играх, которые пройдут в феврале.