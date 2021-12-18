Теннисист Рублев обыграл Маррея в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Надаль проиграл Маррею на турнире в Абу-Даби в первом матче после травмы

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Рублева. В полуфинальном матче россиянин одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

В матче за третье место Шаповалов обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 10:6. Надаль уступил во втором матче подряд после перенесенной травмы. В августе испанец объявил о том, что досрочно завершает сезон 2021 года из-за проблем с ногой.

Рублеву 24 года, он располагается на пятой строчке мирового рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил далее четвертьфинала. В составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса 2021 года.

Маррею 34 года, он располагается на 134-м месте в мировом рейтинге, на его счету 46 побед на турнирах под эгидой АТР. Он трижды становился победителем турниров Большого шлема, является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде и победителем Кубка Дэвиса.