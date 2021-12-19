Определен состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Биатлонистки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"На Кубке мира остаются пять спортсменок - Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич как выполнившие критерии отбора, Васнецова - тренерским решением, - сообщил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов. - К ним присоединится Шевченко по результатам ее выступления на Кубке IBU".

Сообщается, что на этапах Кубка IBU выступят Евгения Буртасова и Анастасия Гореева. Окончательные составы сборных команд, выступающих на Кубке IBU, будут сформированы после российских соревнований "Ижевская винтовка".

"Ижевская винтовка" пройдет с 22 по 27 декабря. Пятый этап Кубка мира по биатлону состоится в германском Оберхофе с 3 по 9 января. Четвертый этап Кубка IBU пройдет с 5 по 9 января в словацком Брезно-Осрблье.