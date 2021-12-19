Биатлонистка Резцова завоевала первую личную медаль Кубка мира

ТАСС, 19 декабря. Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

Победительницей стала шведка Эльвира Эберг, которая преодолела дистанцию за 35 минут 21,7 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Жюлия Симон (отставание 10,7 секунды, 2 промаха). Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды и допустила два промаха. Россиянка Ульяна Нигматуллина стала седьмой (+28,2; 1), Светлана Миронова - 18-й (+1.45,1; 3), Ирина Казакевич - 29-й (+4.21,9; 7).

Этот подиум стал первым для 25-летней Резцовой в личной гонке на этапах Кубка мира. Впервые за два года россиянка попала на пьедестал в индивидуальной гонке, до этого третье место в спринте заняла Миронова в сезоне-2019/20 на этапе в германском Хохфильцене.

Этап завершится в воскресенье мужским масс-стартом на 15 км.