В FINA сообщили, что WADA разрешило провести чемпионат мира по плаванию 2022 года в Казани

ТАСС, 20 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило Международной федерации плавания (FINA) полное разрешение на проведение в 2022 году чемпионата мира на короткой воде в Казани. Об этом сообщил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, комментарий которого приводит портал Inside the Games .

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Казань получила право на проведение соревнования 17 июля 2017 года. Также в 2022 году в Казани пройдет Всемирная конвенция FINA.

В рамках санкций, введенных WADA и частично подтвержденных в декабре 2020 года Спортивным арбитражным судом (CAS), Россия не может проводить на своей территории чемпионаты мира до 17 декабря 2022 года. Поскольку двухлетний запрет должен закончиться всего за день до начала соревнований в Казани, президент FINA связался с WADA, чтобы убедиться, что мероприятие пройдет, как и было запланировано. "Мы общались с WADA, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем", - сказал Аль-Мусаллам.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года.