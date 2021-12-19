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Летние олимпийские виды спорта

Колесников выиграл второе золото за день на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Россиянин показал лучшее время в в заплыве на 50 м на спине
Климент Колесников AP Photo/Sergei Grits
Описание
Климент Колесников
© AP Photo/Sergei Grits

ТАСС, 19 декабря. Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде в заплыве на 50 м на спине. Соревнования проходят в Абу-Даби.

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Россиянин преодолел дистанцию за 22,66 секунды. Второй результат показали немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора - 22,90 секунды.

Колесникову 21 год, он стал четырехкратным чемпионом мира на короткой воде. Также на его счету серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы.

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