Колесников выиграл второе золото за день на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

ТАСС, 19 декабря. Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде в заплыве на 50 м на спине. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Колесников стал трехкратным чемпионом мира в плавании на короткой воде

Россиянин преодолел дистанцию за 22,66 секунды. Второй результат показали немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора - 22,90 секунды.

Колесникову 21 год, он стал четырехкратным чемпионом мира на короткой воде. Также на его счету серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы.