Колесников стал трехкратным чемпионом мира в плавании на короткой воде

ТАСС, 19 декабря. Россиянин Климент Колесников выиграл золотую медаль в комплексном плавании на дистанции 100 м на чемпионате мира на короткой воде.

Россиянин преодолел дистанцию за 51,09 секунды. Вторым стал норвежец Томоэ Вас (51,35 секунды). Тройку лидеров замкнул итальянец Томас Чеккон (51,40).

Колесникову 21 год, он стал трехкратным чемпионом мира на короткой воде. Также на его счету серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы.