Жамнов заявил, что его не тревожит возможный отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде

ТАСС, 20 декабря. Отказ от участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине не волнует главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс" .

НХЛ продолжит регулярный сезон и в ближайшее время определится с вопросом по Олимпиаде

В понедельник НХЛ объявила о том, что в скором времени примет окончательное решение об участии игроков лиги в Олимпиаде. Несколько клубов ушли на карантин на фоне пандемии коронавируса.

"Когда рассмотрят, тогда и будем говорить, сейчас-то чего рассуждать? Давайте дождемся официального заявления. Все в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно", - сказал Жамнов.

Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.