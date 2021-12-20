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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов заявил, что его не тревожит возможный отказ игроков НХЛ от участия в Олимпиаде

Соревнования в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

ТАСС, 20 декабря. Отказ от участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх в Пекине не волнует главного тренера сборной России Алексея Жамнова. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В понедельник НХЛ объявила о том, что в скором времени примет окончательное решение об участии игроков лиги в Олимпиаде. Несколько клубов ушли на карантин на фоне пандемии коронавируса.

"Когда рассмотрят, тогда и будем говорить, сейчас-то чего рассуждать? Давайте дождемся официального заявления. Все в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно", - сказал Жамнов.

Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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