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НХЛ продолжит регулярный сезон и в ближайшее время определится с вопросом по Олимпиаде

В настоящее время более ста игроков лиги находятся в ковид-протоколе
© AP Photo/Marta Lavandier

ТАСС, 20 декабря. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение продолжить регулярный сезон, несмотря на растущее количество заразившихся коронавирусом в командах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В воскресенье был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. НХЛ перенесла на неопределенный срок матчи нескольких клубов. В субботу руководство лиги совместно с профсоюзом игроков (NHLPA) приняли положение об усилении мер по борьбе с пандемией коронавируса, которые будут пересмотрены не позднее 7 января 2022 года.

Также пресс-служба НХЛ сообщила о том, что лига и NHLPA активно обсуждают вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине и надеются, что в ближайшие дни смогут объявить окончательное решение.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Пандемия COVID-19НХЛ
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