Пермяков: сборная России по брейк-дансу может рассчитывать на две квоты на Олимпиаду-2024

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по брейк-дансу может рассчитывать на получение двух квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.

В начале декабря 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу Игр 2024 года.

"Международная федерация танцевального спорта на сегодняшний день пересматривает правила направления брейкинга. Был вынесен вопрос на следующий год на президиум об исключении действующих правил и пересмотре правил уже в новой конфигурации, - сказал Пермяков. - Планируемые квоты на Всемирные игры перенесутся и на Олимпийские игры, но пока это решение подтверждено лишь комитетом брейкинга".

По словам Пермякова, отбор на Олимпиаду начнется с января 2022 года.

"Будут квалификационные соревнования разного уровня, результаты с которых будут собираться в рейтинг спортсменов и определяться по нескольким направлениям: чемпионатам мира и Европы, квалификации. Отдельно добор будет осуществляться по решению принимающей стороны. Максимально на Олимпиаду можно завоевать по три квоты у мужчин и женщин, но столько будут иметь, скорее всего, лишь хозяева Игр. Мы рассчитываем, что сможем завоевать по две квоты", - сказал Пермяков.