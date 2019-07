Вся правда о брейк-дансе. Что нужно знать о новой олимпийской дисциплине

"Для всех представителей брейкинга это было довольно неожиданно. Те, кто знал кухню изнутри, понимали, что все к этому идет, но мало кто ожидал, что все случится так быстро, — признался ТАСС Аслан Ныров, член комитета по развитию брейкинга Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, лидер одной из самых успешных российских команд Predatorz Crew. — Лично я был рад, ведь это новый шаг в развитии нашего танца. После признания брейкинга видом спорта первые полгода в движении шли разговоры, нужно ли нам это, ведь брейкинг — это культура, которая должна остаться в андеграунде. Но прошло два года, и многие, кто сначала был против, сейчас участвуют в чемпионатах мира и довольны тем, что дал нам спорт".

Первым олимпийским чемпионом по брейкингу стал россиянин Сергей Чернышев, победивший на юношеских Олимпийских играх 2018 года. На Олимпиаде в 2024 году у российских спортсменов есть все шансы повторить его успех. Россияне на данный момент входят в число топовых танцоров мира, сильные представители также у Южной Кореи и Японии, высокий уровень показывают французы и украинцы. Законодателями мод в брейкинге остаются родоначальники стиля — американцы.

По словам главы МОК Томаса Баха, брейкинг поспособствует привлечению к Олимпийским играм молодого поколения. Такого же мнения придерживается и почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Это очень правильная идея — включать в программу Олимпийских игр виды, популярные среди молодежи. Таким образом олимпийское движение развивается и не отстает от трендов, это делает более масштабными Олимпийские игры. Кто-то считает, что брейк-данс — это не серьезно, но я с ними не согласен, здесь колоссальные физические нагрузки и высочайшее мастерство. Этот очень популярный вид спорта", — сказал Жуков ТАСС.

Соревновательные споры

Одной из основных сложностей брейкинга как спортивной дисциплины являлось отсутствие до недавнего времени официальных международных соревнований. Традиционно сильнейшие танцоры встречаются друг с другом на фестивалях, которые раньше имели неофициальный статус мировых первенств, а их победители с полным правом назывались чемпионами мира. К таким соревнованиям можно отнести Red Bull BC One World Final, Battle of the Year. Теперь к ним прибавятся официальные спортивные турниры, а брейкинг-сообществу предстоит понять, как не допустить раскола — на тех, кто сосредоточен исключительно на олимпийском спорте, и тех, кто остается только в андеграундной культуре.

"Если мы будем разделяться, движение может сильно разойтись в разные стороны. Хочется, чтобы эти аспекты не соперничали, а дополняли друг друга, именно это — наша основная цель, — отмечает Ныров. — Фестиваль Battle of the Year проходит на протяжении 30 лет, он и считался чемпионатом мира. Это самый известный турнир, даже просто поучаствовать в нем очень престижно. Но мы уже общаемся с его организаторами, обсуждаем возможности того, как подружить его со спортивными соревнованиями, может быть, сделать какой-то совместный отбор".

Россия оказалась одной из самых оперативных по части организации спортивных турниров по брейкингу. В феврале 2019 года в Казани прошел чемпионат России, ставший первым официальным национальным турниром в мире. По его итогам была составлена сборная России, которая представляла страну на чемпионате мира в Китае.