Вся правда о брейк-дансе. Что нужно знать о новой олимпийской дисциплине

Месяц назад Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне единогласно одобрил включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года. Окончательное решение по присутствию брейкинга на Играх-2024, а также по квотам спортсменов будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года. ТАСС рассказывает, как изменился брейк-данс с приобретением нового статуса и с какими сложностями придется столкнуться спортсменам и судьям.

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Стремительный олимпийский взлет Пока новый олимпийский вид спорта по привычке именуют брейк-дансом, хотя правильное его название — брейкинг. Так он записан во Всероссийском реестре видов спорта, да и сами танцоры предпочитают именно такое название. Споры по поводу правильного произношения и написания идут еще с 80-х годов, но во всем мире, в том числе и на родине танцевального стиля — в США, принято говорить именно брейкинг. Брейкинг возник в 70-х годах прошлого века и всегда был андеграундным танцевальным течением, уличным стилем, который противопоставляется классической хореографии. Тем более внезапным для обычных болельщиков и зрителей выглядело признание танцевального движения видом спорта, а потом и его включение в программу Олимпийских игр. На самом деле разговоры об этом шли еще с середины 2000-х годов, но реальные предпосылки появились только через десять лет. Официальной спортивной дисциплиной, признанной в России, брейкинг стал в 2017 году, еще через год дебютировал на юношеских Олимпийских играх, а в 2019 году был включен в программу взрослой Олимпиады.

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"Для всех представителей брейкинга это было довольно неожиданно. Те, кто знал кухню изнутри, понимали, что все к этому идет, но мало кто ожидал, что все случится так быстро, — признался ТАСС Аслан Ныров, член комитета по развитию брейкинга Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, лидер одной из самых успешных российских команд Predatorz Crew. — Лично я был рад, ведь это новый шаг в развитии нашего танца. После признания брейкинга видом спорта первые полгода в движении шли разговоры, нужно ли нам это, ведь брейкинг — это культура, которая должна остаться в андеграунде. Но прошло два года, и многие, кто сначала был против, сейчас участвуют в чемпионатах мира и довольны тем, что дал нам спорт". Первым олимпийским чемпионом по брейкингу стал россиянин Сергей Чернышев, победивший на юношеских Олимпийских играх 2018 года. На Олимпиаде в 2024 году у российских спортсменов есть все шансы повторить его успех. Россияне на данный момент входят в число топовых танцоров мира, сильные представители также у Южной Кореи и Японии, высокий уровень показывают французы и украинцы. Законодателями мод в брейкинге остаются родоначальники стиля — американцы. По словам главы МОК Томаса Баха, брейкинг поспособствует привлечению к Олимпийским играм молодого поколения. Такого же мнения придерживается и почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Это очень правильная идея — включать в программу Олимпийских игр виды, популярные среди молодежи. Таким образом олимпийское движение развивается и не отстает от трендов, это делает более масштабными Олимпийские игры. Кто-то считает, что брейк-данс — это не серьезно, но я с ними не согласен, здесь колоссальные физические нагрузки и высочайшее мастерство. Этот очень популярный вид спорта", — сказал Жуков ТАСС. Соревновательные споры Одной из основных сложностей брейкинга как спортивной дисциплины являлось отсутствие до недавнего времени официальных международных соревнований. Традиционно сильнейшие танцоры встречаются друг с другом на фестивалях, которые раньше имели неофициальный статус мировых первенств, а их победители с полным правом назывались чемпионами мира. К таким соревнованиям можно отнести Red Bull BC One World Final, Battle of the Year. Теперь к ним прибавятся официальные спортивные турниры, а брейкинг-сообществу предстоит понять, как не допустить раскола — на тех, кто сосредоточен исключительно на олимпийском спорте, и тех, кто остается только в андеграундной культуре. "Если мы будем разделяться, движение может сильно разойтись в разные стороны. Хочется, чтобы эти аспекты не соперничали, а дополняли друг друга, именно это — наша основная цель, — отмечает Ныров. — Фестиваль Battle of the Year проходит на протяжении 30 лет, он и считался чемпионатом мира. Это самый известный турнир, даже просто поучаствовать в нем очень престижно. Но мы уже общаемся с его организаторами, обсуждаем возможности того, как подружить его со спортивными соревнованиями, может быть, сделать какой-то совместный отбор". Россия оказалась одной из самых оперативных по части организации спортивных турниров по брейкингу. В феврале 2019 года в Казани прошел чемпионат России, ставший первым официальным национальным турниром в мире. По его итогам была составлена сборная России, которая представляла страну на чемпионате мира в Китае.

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"Действительно, мы были первыми в мире, кто провел именно официальный чемпионат страны. После этого национальные первенства были организованы в ряде других стран, и чем дальше, тем больше будет официальных чемпионатов, — рассказал Ныров. — Самих танцоров мы по-прежнему называем "би-бой" и "би-герл", и не думаю, что здесь что-то изменится. Конечно, можно говорить и "спортсмены", но тут все индивидуально — кто-то из ребят пока не привык к такому обращению, кому-то нравится, кому-то все равно". Спортивные рамки для танца В каждом виде спорта существует жесткий регламент, прописывающий особенности той или иной дисциплины. К таким параметрам, например, относится четкое количество спортсменов. В брейкинге четкой структуры пока нет. Есть разделение на сольные и командные соревнования, а вот дальше начинаются варианты. "Все зависит от регламента того или иного турнира. В июне в Сочи прошел международный турнир Sochi Open, в котором были заявлены команды шесть на шесть, — пояснил Ныров. — Но вот в октябре в Москве состоится Russian Open Breaking Championships (ROBC-2019), и мы пока думаем над тем, какой состав команд будет там. Может быть, три на три, может быть, оставим формат пять на пять. Было бы интересно увидеть когда-нибудь мега-битву команд 20 на 20, но это крайне сложно с точки зрения организации".

На первом чемпионате мира по брейкингу командный турнир организовывать не стали и провели только соло-соревнования, но в будущем ситуация может измениться. По словам Нырова, чемпионат мира в Китае постарались организовать максимально быстро, чтобы продемонстрировать членам МОК, как может выглядеть спортивное соревнование по брейкингу. Видимо, это сработало — буквально через два дня МОК утвердил включение брейкинга в программу Игр-2024. Пока заявлено, что соревноваться на Олимпиаде в Париже будут только танцоры-одиночки. Но, например, на юношеских Олимпийских играх 2018 года турниры прошли как в женской и мужской соло-категориях, так и в смешанных парах. Еще одним важным аспектом брейкинга является музыка. Танцоры не знают заранее, под какой трек им предстоит выступать, музыкальную составляющую определяет приглашенный диджей. В последние пять лет диджеи на подобных фестивалях стараются не использовать известные треки из-за возможных проблем с авторскими правами, а писать и представлять собственную музыку. "Схитрить с помощью музыки в брейкинге не получится, — отмечает Ныров. — Даже если танцор знает трек, который ставит диджей, он все равно должен круто выступить и удивить всех, а для этого нужно много тренироваться, потеть в зале. В брейкинге ценится именно фристайл-подача, смысла узнавать музыку заранее просто нет. Больше всего оценивается именно то, насколько эффектно и экспрессивно станцует участник под то, что слышит". Путаница в судействе Главный вопрос, который предстоит решить всему брейкинг-сообществу в ближайшие пять лет, — это судейство. Соревнования в брейкинге проходят в виде баттлов — выходов танцоров, которые за определенный промежуток времени должны по очереди показать, на что способны, обычно в каждом баттле у танцора от двух до пяти раундов-выходов. Победителя баттла определяет судейская команда, он проходит дальше по турнирной сетке. Все выглядит максимально просто, но не посвященному в тонкости брейкинга зрителю чаще всего абсолютно непонятно, почему победу присудили тому или иному танцору. "Есть базовые критерии оценки. Во-первых, это музыкальность, ведь танцор должен танцевать под музыку, под бит. Второй критерий — техничность и техника исполнения — насколько чисто он это делает, не падает и не ошибается. Далее идет более сложный и довольно субъективный критерий — креативность. И еще множество подкритериев, например сложность и так далее", — рассказывает Ныров.

Брейкинг-сообщество все еще находится в поиске идеальной судейской системы, которая сделает судейство максимально прозрачным, быстрым, непредвзятым и понятным как для спортсменов, так и для обычного болельщика. На данный момент систем несколько, и они отличаются друг от друга даже количеством оцениваемых критериев. Например, существует так называемая our system — в судейскую команду входит пять человек из разных стран, каждый из них оценивает определенный критерий: музыкальность, технику, оригинальность, динамику и стратегию битвы. Есть нидерландская система, в которой пятеро судей оценивают каждый раунд баттла, нажимая на синюю или красную кнопку на пульте, а победитель определяется простым большинством голосов. "Специально к юношеской Олимпиаде появилась довольно сложная система trivium. Каждый судья оценивает выступление по шести критериям, каждый из критериев представлен своей шкалой с подвижным кросс-фейдером, бегунком, который нужно подвинуть в ту или иную сторону в процентном соотношении. При этом критерии взаимосвязаны, если ты подвинул бегунок на одном из них, это автоматически повлияло на тот, что шел с ним в паре. Например, оценка за технику сразу влияла на критерий разнообразия", — рассказал Аслан Ныров.