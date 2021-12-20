Александр Мостовой назвал "Ференцварош" хорошим вариантом продолжения карьеры Черчесова

Ранее "Ференцварош" объявил о назначении российского специалиста на пост главного тренера команды. На этом посту он сменил австрийца Петера Штёгера.

"Думаю, что это хороший вариант, чемпионат в Венгрии не такой сильный, плюс "Ференцварош" - один из лидеров венгерского футбола, в том году чемпионом стал, в этом идет на первом месте. Будапешт - хороший город, у них неплохая команда, отличный вариант, без промахов, можно так сказать. Однозначно, ему удастся вывести команду в еврокубки, в Венгрии немного команд могут составить "Ференцварошу" конкуренцию. Почему бы им не стать чемпионами, если там всего три команды на титул претендуют", - сказал Мостовой.

"Не знаю всех нюансов назначения Черчесова. В футболе сейчас очень многое решают агенты. Возможно, у них осталось впечатление от результата сборной России на домашнем чемпионате мира. Не стоит также забывать, что "Ференцварош" раньше возглавлял Сергей Ребров, может, так они хотят быть ближе к нам", - добавил собеседник агентства.

Последним местом работы 58-летнего Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы.

До прихода в сборную Черчесов возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16. Также специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015). Под его руководством "Спартак" занял второе место в чемпионате России в 2007 году.