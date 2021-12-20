Пермяков: Россия может принять турнир по брейк-дансу, который станет отбором на Олимпиаду

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла получила согласие на организацию открытого чемпионата по брейк-дансу, который станет квалификационным на Олимпийские игры. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор федерации Вадим Пермяков.

Что нужно знать о новой олимпийской дисциплине

Вся правда о брейк-дансе. Что нужно знать о новой олимпийской дисциплине

В начале декабря 2020 года Международный олимпийский комитет включил брейк-данс в программу летних Игр 2024 года в Париже. Квалификация на Олимпиаду стартует в начале следующего года.

"Пока календарный план международной федерацией не утвержден. Россия заявилась на проведения блока чемпионата Европы по танцевальному спорту и брейкингу, - сказал Пермяков. - Сейчас мы получили предварительное согласие на организацию и проведение в ноябре в рамках Russian Open Breaking Championships официального отборочного соревнования самого высшего квалификационного уровня, которое будет отбором на Олимпийские игры".

Russian Open Breaking Championships проходил с 29 по 31 октября в Москве. Спортивная программа включала международные рейтинговые соревнования Всемирной федерации танцевального спорта.