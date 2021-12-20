Руководство Английской премьер-лиги решило не приостанавливать чемпионат из-за ковида

ТАСС, 20 декабря. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) совместно с клубами лиги приняло решение не приостанавливать проведение чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Решение было принято на заседании клубов в понедельник. Также в руководстве АПЛ сообщили о работе по продвижению вакцинации среди игроков.

"На сегодняшнем заседании клубов чемпионата Англии было подтверждено, что, несмотря на вспышку коронавируса, лига намерена продолжить чемпионат и по возможности не переносить ранее установленные даты игр. Лига подтверждает, что 92% игроков и персонала клубов получили одну, две или три дозы вакцины от коронавируса. Лига продолжит работать с клубами с целью продвижения вакцинации среди игроков. Здоровье и благополучие остается нашим приоритетом", - говорится в заявлении пресс-службы.

На прошлой неделе руководство АПЛ перенесло шесть игр чемпионата Англии. О новых датах перенесенных матчей пока не сообщается.