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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист "Филадельфии" Проворов надеется сыграть на Олимпиаде

По словам игрока, ему было бы досадно вновь пропустить олимпийский турнир

ТАСС, 21 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Иван Проворов хочет принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Комментарий хоккеиста приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

"Сейчас много неопределенности, которая возникает в связи со сложившейся ситуацией. Конечно, я хочу поехать на Олимпиаду. Как вы знаете, у меня не было возможности сыграть на предыдущих Играх, а предстоящие могут дать такой шанс, было бы досадно пропустить две Олимпиады, но мы должны поступать правильно. Так что мы надеемся туда поехать и ждем больше информации, которая в скором времени должна появиться, в данном вопросе нужно учитывать много факторов", - сказал Проворов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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