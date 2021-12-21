Хоккеист "Филадельфии" Проворов надеется сыграть на Олимпиаде

Проворов заявил, что не планирует останавливаться на отметке в 400 подряд матчей в НХЛ

Ранее НХЛ предварительно дала согласие на участие своих игроков в Олимпиаде, однако уточнила, что решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

"Сейчас много неопределенности, которая возникает в связи со сложившейся ситуацией. Конечно, я хочу поехать на Олимпиаду. Как вы знаете, у меня не было возможности сыграть на предыдущих Играх, а предстоящие могут дать такой шанс, было бы досадно пропустить две Олимпиады, но мы должны поступать правильно. Так что мы надеемся туда поехать и ждем больше информации, которая в скором времени должна появиться, в данном вопросе нужно учитывать много факторов", - сказал Проворов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.