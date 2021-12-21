Контракт Черчесова с "Ференцварошем" рассчитан на 2,5 года

ТАСС, 21 декабря. Контракт бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова с венгерским "Ференцварошем" рассчитан до конца сезона-2023/24. Об этом специалист рассказал газете "Спорт-Экспресс" .

"Ференцварош" объявил о подписании соглашения с Черчесовым в понедельник. "[Контракт] на 2,5 года", - заявил Черчесов.

Тренер отметил, что главной задачей на сезон будет упрочить лидерство в таблице чемпионата Венгрии, на данный момент клуб имеет преимущество над ближайшим преследователем в одно очко, имея матч в запасе. "Если в прошлом сезоне "Ференцварош" взял титул с большим отрывом, то сейчас конкуренты совсем рядом. Видимо, возникли какие-то сложности, поэтому руководство и приняло такое решение", - добавил Черчесов.

Последним местом работы 58-летнего Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021-го. Под его руководством российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы.