В ВФЛА допускают, что на ЧМ-2022 российские легкоатлеты выступят полноценной командой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова надеется, что на июльском чемпионате мира в американском Юджине отечественные легкоатлеты выступят полноценной командой. Об этом она сообщила журналистам.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение допустить до участия в крупнейших международных турнирах в 2022 году 20 российских спортсменов, предварительно получивших нейтральный статус. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока ВФЛА не вернет себе членство в World Athletics. Для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики необходимо реализовать дорожную карту, разработанную международной федерацией.

"Вопрос формирования команды во время конференции не поднимался, потому что все-таки есть надежда, что нам это не совсем будет нужно, - сказала Привалова. - Конечно, есть большая вероятность того, что нам придется выбирать двадцатку, чего очень не хотелось бы делать, помня, как было с десяткой. Но в начале нужно понять, кому дадут нейтральный статус. Пока у нас нет этого понимания".

"По умолчанию нейтральный статус предоставлять не будут, определенный бюрократический механизм никуда не делся. Думаю, что это все пройдет в достаточно быстрой форме для наших лидеров. Естественно, определенный акцент сделаем на наши ведущие виды, в которых мы конкурентоспособны, - прыжки, метание и ходьба", - добавила Привалова.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Юджине с 15 по 24 июля 2022 года.