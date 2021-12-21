Биатлонистки Мякяряйнен и Бергер признаны победительницами Кубка мира сезона-2013/14

В прошлом году Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, ее результаты в олимпийском сезоне-2013/14 были аннулированы.Это повлияло на итоговое распределение мест в общем зачете Кубка мира того сезона: победа отошла от Мякяряйнен к Бергер. Исполком IBU принял решение присудить победу обеим биатлонисткам.

"Поскольку невозможно воссоздать обстоятельства, с которыми каждая из спортсменок столкнулась бы в финальных соревнованиях сезона, исполнительный комитет IBU единогласно решил присудить два Больших хрустальных глобуса общего зачета Кубка мира среди женщин сезона-2013/14 и объявить победительницами Туру Бергер и Кайсу Мякяряйнен, - говорится в сообщении пресс-службы. - Этим решением IBU нашел справедливое решение для обеих спортсменок, основанное на том принципе, что чистые спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других. Это также убедительно свидетельствует о том, что IBU будет обеспечивать привлечение к ответственности лиц, виновных в мошенничестве".

IBU проведет общую церемонию награждения на одном из этапов Кубка мира. Бергер также получит дополнительные денежные призы за победу в общем зачете.

"Это справедливое и хорошее решение для нас обеих, - сказала Бергер. - Мне было бы очень грустно, если бы Кайсе [Мякяряйнен] пришлось вернуть свой Большой хрустальный глобус. Я очень хорошо помню нашу с ней борьбу за титул, в последних гонках Кайса была сильнейшей. Было бы неплохо выиграть титул в последней гонке моей карьеры, но в целом я очень довольна своей карьерой. Мне очень трудно сказать, что я чувствую по поводу того, что выиграла свой второй Кубок мира, поскольку с тех пор прошло так много времени ".

"Я очень рада такому решению, рада, что я останусь победительницей общего зачета. Присудить два глобуса - самое справедливое решение, и я очень рада за Туру [Бергер], - заявила Мякяряйнен. - Конечно, выиграть Кубок мира семь лет спустя - это не то же самое, что выиграть его в день соревнований, и она не получила всех преимуществ, которые дает такая крупная победа. Всегда неприятно слышать о допинговых нарушениях спортсменов, которые приводят к перерасчету результатов, так как это никогда не поможет восстановить реальные обстоятельства настоящих соревнований. Я просто надеюсь не пройти через это снова и желаю, чтобы настоящее и будущее нашего спорта было свободным от допинга и чтобы мы могли доверять результатам, которые мы видим в день соревнований ".