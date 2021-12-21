{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Сальников считает перспективным новый формат чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Параллельно проходили финал Мировой серии в плавательном марафоне и турнир по хайдайвингу

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый формат чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который включает в себя проведение параллельно с ним и других событий, является перспективным. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

На эту тему
Сальников остался доволен выступлением сборной России на ЧМ по плаванию на короткой воде
Сальников остался доволен выступлением сборной России на ЧМ по плаванию на короткой воде

Турнир завершился в Абу-Даби во вторник. Параллельно ему также проходил финал Мировой серии в плавательном марафоне и турнир по хайдайвингу.

"Чемпионат был очень ярким, богат разными событиями. Был впервые испробован новый формат, когда во время турнира в 25-метровом бассейне были и прыжки в воду, и хайдайвинг, и плавание на открытой воде как сопутствующие виды, и это вызывало у зрителей интерес. Это и внеочередной конгресс FINA сделали эти дни очень насыщенными", - сказал Сальников.

"Такой формат очень перспективный, и думается это выигрышный вариант. Здесь удобное расположение объектов, гостиницы. Думаю, это место будет рассматриваться для проведения подобных мероприятий", - добавил он.

Теги
Летние олимпийские виды спортаСальников, Владимир Валерьевич
Олимпиада-2022 в Пекине
"Аэрофлот" в полной мере обеспечит перевозку сборной РФ на Олимпиаду
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Читать полностью