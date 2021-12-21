Сальников считает перспективным новый формат чемпионата мира по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новый формат чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который включает в себя проведение параллельно с ним и других событий, является перспективным. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Турнир завершился в Абу-Даби во вторник. Параллельно ему также проходил финал Мировой серии в плавательном марафоне и турнир по хайдайвингу.

"Чемпионат был очень ярким, богат разными событиями. Был впервые испробован новый формат, когда во время турнира в 25-метровом бассейне были и прыжки в воду, и хайдайвинг, и плавание на открытой воде как сопутствующие виды, и это вызывало у зрителей интерес. Это и внеочередной конгресс FINA сделали эти дни очень насыщенными", - сказал Сальников.

"Такой формат очень перспективный, и думается это выигрышный вариант. Здесь удобное расположение объектов, гостиницы. Думаю, это место будет рассматриваться для проведения подобных мероприятий", - добавил он.