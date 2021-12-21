Сальников остался доволен выступлением сборной России на ЧМ по плаванию на короткой воде

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников остался доволен выступлением сборной России по плаванию на чемпионате мира на короткой воде. Об этом он рассказал ТАСС.

Российские пловцы завоевали 4 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Первое место заняла команда США (9-9-12), вторыми стали пловцы из Канады (7-6-2), третье место заняла сборная Италии (5-5-6).

"По выступлению я могу сказать, что им доволен. Конечно, где-то были упущения, но без этого не бывает, - сказал Сальников. - Но коллекция из 15 медалей тоже неплохой улов, и, пользуясь случаем, поздравляю всех тренеров и спортсменов, кто смог добиться результата и подняться на пьедестал".

"Сезон в целом очень напряженный, и выдержали не все. Будем надеяться, что все, кто в турнире участвовал, приобрели для себя большой опыт, и мы видели тех спортсменов, которые будут выступать уже в олимпийском Париже", - добавил Сальников.