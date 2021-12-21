Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби

ТАСС, 21 декабря. Россиянин Климент Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Соревнования в Абу-Даби завершились 21 декабря.

21-летний Колесников завоевал две золотые медали на дистанции 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием, а также помог российской команде победить в комбинированной эстафете 4х50 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Российский пловец стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 м.

Среди женщин лучшей была признана представительница Гонконга Шивон Хоги, одержавшая победы на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет с 17 по 22 декабря в Казани.