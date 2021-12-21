{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби

На прошедших соревнованиях россиянин завоевал четыре золотые медали
Климент Колесников EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Климент Колесников
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 21 декабря. Россиянин Климент Колесников признан лучшим пловцом чемпионата мира на короткой воде. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

На эту тему
Российские пловцы стали четвертыми в медальном зачете чемпионата мира на короткой воде
Российские пловцы стали четвертыми в медальном зачете чемпионата мира на короткой воде

Соревнования в Абу-Даби завершились 21 декабря.

21-летний Колесников завоевал две золотые медали на дистанции 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием, а также помог российской команде победить в комбинированной эстафете 4х50 м и в эстафете 4х100 м вольным стилем. Российский пловец стал серебряным призером на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером в комбинированной эстафете 4х100 м.

Среди женщин лучшей была признана представительница Гонконга Шивон Хоги, одержавшая победы на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года пройдет с 17 по 22 декабря в Казани.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Олимпиада-2022 в Пекине
"Аэрофлот" в полной мере обеспечит перевозку сборной РФ на Олимпиаду
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Читать полностью