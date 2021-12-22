{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Тутберидзе: Загитову к победе на Олимпиаде привела бабушка

Загитова стала олимпийским чемпионом в одиночном катании на Играх в Пхёнчхане
Этери Тутберидзе и Алина Загитова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе и Алина Загитова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе рассказала, что привести фигуристку Алину Загитову к золотой медали Олимпиады помогла бабушка спортсменки. Об этом специалист заявила в интервью Первому каналу.

На эту тему
Тутберидзе: внимание журналистов помешало фигуристке Липницкой на Олимпиаде в Сочи
Тутберидзе: внимание журналистов помешало фигуристке Липницкой на Олимпиаде в Сочи

Под руководством Тутберидзе Загитова на Играх в Пхёнчхане стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, серебряным призером в командных соревнованиях, в 2019 году она стала чемпионкой мира.

"У нас было условие, что мама [Загитовой] не будет жить в Москве до олимпийской медали, и мама выдержала. Потом она приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом. Бабушка [Загитовой] привела ее к медали [Олимпиады], потому что была с ней все эти 12 часов в день, что та проводила на катке", - сказала Тутберидзе.

Теги
Фигурное катаниеЗагитова, Алина Ильназовна
Футбол в Англии
Футболистка сборной России Абдуллина перешла в "Челси"
Соглашение рассчитано до июня 2024 года
Читать полностью