Тутберидзе: Загитову к победе на Олимпиаде привела бабушка

Под руководством Тутберидзе Загитова на Играх в Пхёнчхане стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, серебряным призером в командных соревнованиях, в 2019 году она стала чемпионкой мира.

"У нас было условие, что мама [Загитовой] не будет жить в Москве до олимпийской медали, и мама выдержала. Потом она приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом. Бабушка [Загитовой] привела ее к медали [Олимпиады], потому что была с ней все эти 12 часов в день, что та проводила на катке", - сказала Тутберидзе.