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Футбол в России

Футбольный клуб "Нижний Новгород" ведет переговоры о заключении контракта с Жирковым

Последней командой спортсмена был петербургский "Зенит"

ТАСС, 22 декабря. Футбольный клуб "Нижний Новгород" заинтересован в подписании контракта с российским полузащитником Юрием Жирковым. Об этом сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Последней командой Жиркова был петербургский "Зенит". Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21. Ранее футболист сообщал ТАСС, что если у него не будет предложений, то он завершит карьеру.

"Да, наш клуб действительно заинтересован в Жиркове. Мы сделали предложение Юрию, он пока думает. Ведем переговоры с игроком и надеемся на положительный исход", - сказал Измайлов.

Жиркову 38 лет, он выступал за московский ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России, по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке России, а также становился обладателем Кубка УЕФА, "Зенит", где трижды выиграл национальный чемпионат, по два раза выиграл кубок и суперкубок страны, и лондонский "Челси", в составе которого стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Англии.

Также футболист с 2005 по 2021 год вызывался в сборную России, с которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира - 2018.

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