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Олимпиада-2022 в Пекине

Михайлов: НХЛ ставит бизнес на первое место, не давая хоккеистам участвовать в Олимпиаде

В среду стало известно, что игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года
Борис Михайлов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Борис Михайлов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) ставит финансовые интересы на первое место, запрещая своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. 21 декабря стало известно, что регулярный чемпионат и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

"Они играют в профессиональном хоккее. Лига решает не ехать на Олимпиаду. Это их проблема и проблема тех людей, которые там играют, вот и все. Они не дают возможности своим игрокам участвовать в Олимпийских играх, так как бизнес у них стоит на первом месте", - сказал Михайлов.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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