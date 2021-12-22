Михайлов: НХЛ ставит бизнес на первое место, не давая хоккеистам участвовать в Олимпиаде

Третьяк: с игроками НХЛ турнир в Пекине был бы большим олимпийским праздником

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. 21 декабря стало известно, что регулярный чемпионат и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

"Они играют в профессиональном хоккее. Лига решает не ехать на Олимпиаду. Это их проблема и проблема тех людей, которые там играют, вот и все. Они не дают возможности своим игрокам участвовать в Олимпийских играх, так как бизнес у них стоит на первом месте", - сказал Михайлов.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.