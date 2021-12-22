IIHF с пониманием отнеслась к тому, что игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду

ТАСС, 22 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) с пониманием отнеслась к решению Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В среду НХЛ официально объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

"Хотя мы разочарованы этим решением НХЛ и NHLPA (профсоюза игроков НХЛ - прим. ТАСС), мы полностью понимаем обстоятельства, которые заставили принять это решение. Во время обсуждений с МОК (Международным олимпийским комитетом - прим. ТАСС), НХЛ и NHLPA мы всегда действовали с пониманием того, что такой сценарий может произойти. Было шоком увидеть, как COVID-19 повлиял на расписание матчей НХЛ почти в одночасье, и мы понимаем, что решение НХЛ отвечает интересам здоровья и безопасности ее игроков", - сказал Тардиф.

"Я благодарю [комиссара НХЛ] Гэри Беттмэна, [заместителя комиссара НХЛ] Билла Дэйли и [исполнительного директора NHLPA] Дональда Фера за их готовность участвовать во всех обсуждениях, которые привели к тому, что игроки НХЛ согласились вернуться на Олимпийские игры. Мы с нетерпением ждем дальнейших переговоров, чтобы гарантировать, что лучшие хоккеисты вернутся на Игры в 2026 году. Я также хочу искренне поблагодарить всех представителей IIHF, МОК, НХЛ и NHLPA за их неустанную работу и приверженность созданию условий, необходимых для возвращения игроков. Хотя нам не удалось достичь этой цели в 2022 году, мы установили много прочных рабочих отношений, которые помогут нам в будущих обсуждениях", - добавил президент IIHF.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.