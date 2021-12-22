{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" в серии буллитов обыграл "Салават Юлаев" в ретроматче в рамках КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2, автором победного буллита стал Максим Цыплаков
Хоккеисты "Спартака" Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене комплекса "Лужники".

На эту тему
СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Йори Лехтеря (17-я минута) и Якуб Ержабек (50). У "Салавата Юлаева" отличились Тему Хартикайнен (40) и Родион Амиров (48). Автором победного буллита стал Максим Цыплаков.

22 декабря отмечается 75-летие отечественного хоккея и московского "Спартака". Игра была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и атмосфере начала 60-х годов прошлого века в СССР. "Спартак" в 60-е годы трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969). Красно-белые приехали на матч на ретроавтобусе и сыграли в форме, в которой проводили матчи в сезоне-1964/65.

Ретроматчи, организатором которых является "Спартак", проводятся с 2015 года. За прошедшее время эти игры охватили все важные эпохи в истории СССР и России: от конца 40-х до начала 90-х годов XX века. Год назад "Спартак" провел два таких ретроматча - с казанским "Ак Барсом" и подольским "Витязем". Они были посвящены 40-летней годовщине Олимпийских игр в Москве и теме дружбы народов СССР.

"Спартак" набрал 47 очков после 42 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" прервал серию из четырех побед и с 54 очками после 41 игры располагается на третьей строчке на Востоке. "Спартак" в следующем матче 25 декабря на выезде сыграет с "Сочи", а "Салават Юлаев" в тот же день примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА412033429126-8658
2Йокерит4218522411124-10256
3ЦСКА4116731311101-8956
4Динамо М4022221211132-9555
5Северсталь401535241199-9052
6Локомотив411731351299-8850
7Спартак4216512117105-10547
8Динамо Мн4115404414118-12546
9Торпедо4018103315103-9444
10Сочи401241311994-11038
11Витязь40812561898-12333
12Динамо Р40921532078-12132
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург402434018142-9763
2Трактор4217561211121-10459
3Салават Юлаев4121313112114-8254
4Ак Барс401734051199-9053
5Авангард4020211115114-9148
6Сибирь411723131590-8548
7Барыс4012332218104-11940
8Автомобилист4014213218116-10839
9Нефтехимик401322231896-11639
10Амур421024232177-10337
11Адмирал40703322566-12525
12Куньлунь40711152530-15824

 

Теги
КХЛ
КХЛ
СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2
СКА в овертайме обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Читать полностью