"Спартак" в серии буллитов обыграл "Салават Юлаев" в ретроматче в рамках КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" в серии буллитов победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на Малой спортивной арене комплекса "Лужники".
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Йори Лехтеря (17-я минута) и Якуб Ержабек (50). У "Салавата Юлаева" отличились Тему Хартикайнен (40) и Родион Амиров (48). Автором победного буллита стал Максим Цыплаков.
22 декабря отмечается 75-летие отечественного хоккея и московского "Спартака". Игра была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и атмосфере начала 60-х годов прошлого века в СССР. "Спартак" в 60-е годы трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969). Красно-белые приехали на матч на ретроавтобусе и сыграли в форме, в которой проводили матчи в сезоне-1964/65.
Ретроматчи, организатором которых является "Спартак", проводятся с 2015 года. За прошедшее время эти игры охватили все важные эпохи в истории СССР и России: от конца 40-х до начала 90-х годов XX века. Год назад "Спартак" провел два таких ретроматча - с казанским "Ак Барсом" и подольским "Витязем". Они были посвящены 40-летней годовщине Олимпийских игр в Москве и теме дружбы народов СССР.
"Спартак" набрал 47 очков после 42 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" прервал серию из четырех побед и с 54 очками после 41 игры располагается на третьей строчке на Востоке. "Спартак" в следующем матче 25 декабря на выезде сыграет с "Сочи", а "Салават Юлаев" в тот же день примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|41
|20
|3
|3
|4
|2
|9
|126-86
|58
|2
|Йокерит
|42
|18
|5
|2
|2
|4
|11
|124-102
|56
|3
|ЦСКА
|41
|16
|7
|3
|1
|3
|11
|101-89
|56
|4
|Динамо М
|40
|22
|2
|2
|1
|2
|11
|132-95
|55
|5
|Северсталь
|40
|15
|3
|5
|2
|4
|11
|99-90
|52
|6
|Локомотив
|41
|17
|3
|1
|3
|5
|12
|99-88
|50
|7
|Спартак
|42
|16
|5
|1
|2
|1
|17
|105-105
|47
|8
|Динамо Мн
|41
|15
|4
|0
|4
|4
|14
|118-125
|46
|9
|Торпедо
|40
|18
|1
|0
|3
|3
|15
|103-94
|44
|10
|Сочи
|40
|12
|4
|1
|3
|1
|19
|94-110
|38
|11
|Витязь
|40
|8
|1
|2
|5
|6
|18
|98-123
|33
|12
|Динамо Р
|40
|9
|2
|1
|5
|3
|20
|78-121
|32
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|40
|24
|3
|4
|0
|1
|8
|142-97
|63
|2
|Трактор
|42
|17
|5
|6
|1
|2
|11
|121-104
|59
|3
|Салават Юлаев
|41
|21
|3
|1
|3
|1
|12
|114-82
|54
|4
|Ак Барс
|40
|17
|3
|4
|0
|5
|11
|99-90
|53
|5
|Авангард
|40
|20
|2
|1
|1
|1
|15
|114-91
|48
|6
|Сибирь
|41
|17
|2
|3
|1
|3
|15
|90-85
|48
|7
|Барыс
|40
|12
|3
|3
|2
|2
|18
|104-119
|40
|8
|Автомобилист
|40
|14
|2
|1
|3
|2
|18
|116-108
|39
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|2
|2
|2
|3
|18
|96-116
|39
|10
|Амур
|42
|10
|2
|4
|2
|3
|21
|77-103
|37
|11
|Адмирал
|40
|7
|0
|3
|3
|2
|25
|66-125
|25
|12
|Куньлунь
|40
|7
|1
|1
|1
|5
|25
|30-158
|24