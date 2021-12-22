"Спартак" в серии буллитов обыграл "Салават Юлаев" в ретроматче в рамках КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Йори Лехтеря (17-я минута) и Якуб Ержабек (50). У "Салавата Юлаева" отличились Тему Хартикайнен (40) и Родион Амиров (48). Автором победного буллита стал Максим Цыплаков.

22 декабря отмечается 75-летие отечественного хоккея и московского "Спартака". Игра была посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и атмосфере начала 60-х годов прошлого века в СССР. "Спартак" в 60-е годы трижды стал чемпионом СССР (1962, 1967, 1969). Красно-белые приехали на матч на ретроавтобусе и сыграли в форме, в которой проводили матчи в сезоне-1964/65.

Ретроматчи, организатором которых является "Спартак", проводятся с 2015 года. За прошедшее время эти игры охватили все важные эпохи в истории СССР и России: от конца 40-х до начала 90-х годов XX века. Год назад "Спартак" провел два таких ретроматча - с казанским "Ак Барсом" и подольским "Витязем". Они были посвящены 40-летней годовщине Олимпийских игр в Москве и теме дружбы народов СССР.

"Спартак" набрал 47 очков после 42 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" прервал серию из четырех побед и с 54 очками после 41 игры располагается на третьей строчке на Востоке. "Спартак" в следующем матче 25 декабря на выезде сыграет с "Сочи", а "Салават Юлаев" в тот же день примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.