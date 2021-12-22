Миронов: хоккеисты "Спартака" принесли своей игрой удовольствие легендам клуба

"Спартак" одержал победу по буллитам в ретроматче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Салаватом Юлаевым" по буллитам со счетом 3:2.

"Эмоции отличные, когда команда выигрывает, особенно в такой ситуации, когда немало приболевших. Хотелось бы поздравить и болельщиков, и ветеранов, - сказал Миронов. - Понятно, что сегодня были дополнительные эмоции: присутствовали ветераны "Спартака", и ребята понимали, что нельзя было ударить в грязь лицом, сыграть достойно. Принесли легендам удовольствие, я общался с ними, но эта игра уже в истории".

Миронов также высказался по поводу защитника Александра Никишина, который не участвовал в матче, так как приболел, но до этого провел все поединки Кубка Первого канала и матч КХЛ против СКА.

"Он за восемь дней провел шесть матчей. Да, он молодой, крепкий и здоровый, но иммунитет снизился. И мы не можем форсировать в этой ситуации. В сборной он провел все игры уверенно, у него все есть, и я думаю, что он будет только прибавлять", - отметил Миронов.